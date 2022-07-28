Названы самые дешевые авианаправления из Москвы в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые дешевые авианаправления из российской столицы в августе. Данное исследование появилось в распоряжении ТАСС.

Наиболее дешевые билеты из Москвы можно приобрести в Санкт-Петербург. Их стоимость начинается от 2500 рублей. В Саранск из российской столицы можно попасть за 2900 рублей, а в Архангельск — за 3100 рублей. За 3400 рублей можно улететь в Уфу и Тамбов, написал сайт «Москва.ру».

При этом чаще всего москвичи интересуются поездками в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и в Махачкалу.