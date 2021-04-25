Названы самые бюджетные направления на майские праздники

Эксперты провели исследование и выяснили, куда россияне могут выгодно съездить на майские праздники — с 1 по 10. Об этом написал RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего будет посетить Москву. Перелет будет стоить примерно 1,6 тысячи рублей. Билет до Архангельска обойдется в две тысячи рублей, до Перми — в 3,2 тысячи рублей.

Из Москвы выгодно съездить в Брянск — авиабилет обойдется в 850 рублей. До Нижнего Новгорода москвичи смогут долететь за 1,1 тысячи рублей, а до Санкт-Петербурга — за 1,7 тысячи рублей.

Выгоднее всего из Екатеринбурга можно долететь до Оренбурга. Самая низкая цена по этому направлению — 1,4 тысячи рублей.

Жители Краснодара могут выгодно слетать в Минеральные Воды. Билет на поезд будет стоить примерно 1,2 тысячи рублей. Из Сочи в Краснодар можно долететь за 600 рублей. До Владикавказа поездка обойдется примерно в одну тысячу рублей.

Прежде чем Владимир Путин объявил о продлении майских праздников, 23% россиян планировали взять отпуск с 4 по 7 мая, чтобы устроить себе длинные каникулы. Некоторые из них успели подать заявление.