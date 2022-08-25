Названы причины подорожания билетов с юга России в Петербург

Билеты на самолет с российских курортов, например, из Сочи, Махачкалы, или Минеральных вод в Санкт-Петербург резко подорожали. Пресс-служба авиакомпании «Россия» рассказала ИА «Невские новости», с чем это связано.

По данным авиакомпании, дело в окончании отпускного сезона и школьных каникул. Сейчас это самые популярные направления, поэтому и цена соответствующая. После 5 сентября ситуация наладится, уточнили в пресс-службе.

«На данный момент больше авиабилетов продано на рейсы с юга России в Санкт-Петербург. Рейсы из аэропорта Пулково на курорты уже менее востребованы», — заключили в авиакомпании.