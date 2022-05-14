Названы потери стран Европы без российских туристов

Восстанавливающийся после коронавирусных ограничений туристический сектор Европы в этом году останется без российских туристов. Сильнее всего пострадают страны Балтии, Финляндия, Черногория и Кипр. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии по путешествиям (European Travel Commission, ETC).

Доля гостей из России в эти страны ранее составляла до 10%. При этом до пандемии российские туристы тратили больше денег во время визита.

В предстоящем сезоне самые большие потери ожидают Черногорию, где доля российских денег составляла 39% от всей отрасли. На втором месте расположился Кипр, который недосчитается четверти всех доходов. Замкнула тройку Латвия, которая потеряет 16% дохода туристического сектора.

Общее количество путешественников в этом году также снизится и составит только 57% от показателей 2019 года. Причина — рост цен на нефть, которые подстегнули санкции против России и, как следствие, подорожание авиатоплива, что привело к росту цен на билеты.

Кроме того, воздушное пространство России, Украины, Молдавии и Белоруссии закрыто для большинства европейских перевозчиков, а это означает существенное сокращение туристического потока из стран Азии.

Между тем россияне стали чаще путешествовать по своей родной стране. Как сообщил сайт utro.ru со ссылкой на исследование ГК «АвтоСпецЦентр», количество поездок на машине в прошлом году выросло на 52%. Чаще всего туристы ездили в Крым, Северный Кавказ, Карелию, Алтай и Сибирь.