Названы популярные среди россиян туристические направления

Туристический агент Марина Соколова в стриме RT «Летучка» на YouTube рассказала, какие туристические направления популярны среди россиян в последнее время. Туры покупают как за границу, так и по России.

«Египет прежде всего, а также Доминикана, Куба и Дубай», — сказала турагент.

В Египте наиболее популярным среди россиян курортом стал Шарм-эш-Шейх. Поездки по России также пользуются популярностью.

«В этом году очень популярно стало лететь в Мурманск и ловить северное сияние. Потом Карелия пользуется большим спросом среди тех людей, кто бы не хотел стоять в очередях. Кстати, из регионов летят в Москву, тоже очень интересно посмотреть людям, как наряжена столица», — рассказала Соколова.