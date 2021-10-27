Названы популярные среди россиян направления для зимнего отдыха

Компания Aviasales провела исследование, чтобы выяснить, куда россияне планируют ехать отдыхать зимой. Самым популярным заграничным направлением оказалась Турция, написала «Газета.ru».

На втором месте после Турции оказалась Венгрия. Кроме того, многие россияне планируют провести зимние праздники в Грузии, ОАЭ, Тайланде, а также на Шри-Ланке и в Египте.

Среди российских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи