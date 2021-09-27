Названы популярные среди россиян направления для осеннего отдыха

Специалисты сайта OneTwoTrip выяснили, где россияне собираются проводить осенние отпуска. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Самым популярным направлением среди тех, кто решил отправиться в отпуск осенью, оказался Крым (29%). Второе место заняли Сочи и Санкт-Петербург, также многие россияне собираются оправиться в Калининград, Москву и Казань.

Из регионов лидируют Крым, Северный Кавказ и Краснодарский край. Еще около 8% опрошенных планируют поездку на Алтай, а 6% — в Карелию.

Что касается зарубежных направлений, самым популярным из них оказалась Турция (34%). Меньшее количество российских туристов отправится в Египет, Грецию, на Кипр и в Черногорию.

Сентябрь стал востребованным месяцем для туристических поездок из-за теплой погоды. Этот месяц выбрал 51% опрошенных. Еще 35% планируют поездку в октябре — из-за небольшого количества людей на курортах. По той же причине еще 13% выбирают для отдыха ноябрь.