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    27 сентября 2021, 12:23

    Названы популярные среди россиян направления для осеннего отдыха

    Полина Гребенщикова

    Специалисты сайта OneTwoTrip выяснили, где россияне собираются проводить осенние отпуска. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

    Названы популярные среди россиян направления для осеннего отдыха

    Самым популярным направлением среди тех, кто решил отправиться в отпуск осенью, оказался Крым (29%). Второе место заняли Сочи и Санкт-Петербург, также многие россияне собираются оправиться в Калининград, Москву и Казань.

    Из регионов лидируют Крым, Северный Кавказ и Краснодарский край. Еще около 8% опрошенных планируют поездку на Алтай, а 6% — в Карелию.

    Что касается зарубежных направлений, самым популярным из них оказалась Турция (34%). Меньшее количество российских туристов отправится в Египет, Грецию, на Кипр и в Черногорию.

    Сентябрь стал востребованным месяцем для туристических поездок из-за теплой погоды. Этот месяц выбрал 51% опрошенных. Еще 35% планируют поездку в октябре — из-за небольшого количества людей на курортах. По той же причине еще 13% выбирают для отдыха ноябрь.