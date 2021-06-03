Названы популярные российские направления для семейного отдыха

Симферополь и Сочи стали самыми популярными городами для семейного отдыха в этом году. Это следует из отчета сервиса OneTwoTrip, сообщила газета «Известия».

Как выяснилось, средняя по стране стоимость авиабилета туда и обратно в Симферополь летом составила 13,3 тысяч рублей. В Сочи — 14,1 тысячи рублей. Далее по популярности идет Анапа, билет обойдется также как и в Сочи. На четвертом месте — Москва. Средняя стоимость билета в обе стороны — 13,1 тысячи рублей. Следом идет Калининград. Полет на самолете обойдется в среднем в 9,2 тысячи рублей.

«В Ейске море еще мельче, чем в Анапе, что хорошо для отдыха с детьми. Там стали строить новые средства размещения — „деревенские“ гостевые дома, где кормят натуральными продуктами», — рассказали в компании «Алеан».

Дешевле всего переночевать семье с детьми оказалось в Москве — 1590 рублей за номер в трехзвездочном отеле, в Сочи — 2360 рублей, в Симферополе — 2580 рублей, в Анапе 3900 рублей, в Калининграде — четыре тысячи рублей.

Около 7%, по данным Aviasales, собираются отдохнуть за границей — в Армении, Грузии, Греции, Черногории, Турции, Египте, Сербии, Болгарии, на Кипре.