Названы популярные направления для путешествий по России в январе

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие у россиян самые популярные направления для поездок по стране в январе. В списке лидирует Москва и Санкт-Петербург.

Самое большое количество авиабилетов выкуплено традиционно в Москву, передает RT. Далее идет Санкт-Петербург и Сочи. В списке также находится Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Москва также лидирует и среди поездок на поезде. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Нижний Новгород. Также востребованы такие города, как Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

По данным опроса, большинство россиян считают поезд наиболее безопасным видом транспорта для дальних поездок. Таких ответов набралось 47%. За самолет проголосовали — 32%, за автомобиль — 6%, за автобус — 2%.

А еще жители России чаще всего путешествуют, потому что хотят сменить в отпуске обстановку. При этом, только каждый 10-й путешествует дольше двух недель, короткие поездки выбирает каждый пятый турист.