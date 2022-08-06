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    06 августа 2022, 22:00

    Названы пять бесплатных услуг для пассажиров авиарейсов

    Блогер Emifein поделилась лайфхаками о пяти бесплатных услугах на авиарейсах

    Анатолий Минкин

    Полеты на самолетах бывают разными по длительностями. Но есть правила, которые позволяют пассажирам сделать свое путешествие немного более приятным. О пяти бесплатных вещах, которые можно получить на борту в своем TikTok блоге рассказала Emil Fein.

    Названы пять бесплатных услуг для пассажиров авиарейсов

    Если после бортового питания хочется съесть еще один набор, то можно смело просить еще одну порцию у проводников. Часто некоторые пассажиры отказываются от еды, поэтому там всегда есть дополнительный набор. Но бывают случаи, когда даже при наличии свободной порции ее бесплатно не отдают

    Напитки точно доступны в неограниченном количестве. Можно сразу и смело просить кофе, сок, газировку и чай. Даже с лимоном. Если во время полета заболела голова, то проводники всегда найдут подходящую таблетку. Аптечка есть на всех бортах.

    Четвертое правило не распространяется на лоукостер и воспользоваться им могут также не все пассажиры. Если так получилось, что вы со спутником или своим ребенком летите в разных концах салона, то проводники могут посадить вас рядом. Они часто идут на встречу в таких случаях.

    Последний лайфхак универсальный. Плед и подушку у проводников можно попросить на всех рейсах, а не только на длительных.