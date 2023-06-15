Путешествия 15 июня 2023, 17:34 Названы необходимые для путешествия на авто вещи Россиянам посоветовали брать документы в путешествие на машине

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Зачастую многие россияне отправляются в путешествие на автомобиле. NEWS.ru рассказал, какие вещи обязательно стоит взять с собой в поездку.

Отправляясь в поездку, не забудьте взять с собой документы, банковские карты и наличные деньги. Аптечка станет еще одним важным атрибутом отпуска.

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Во время длительного путешествия не удастся обойтись без продуктов, воды и предметов личной гигиены.

Очень важно продумать список вещей, которые нужны персонально вам. Это может быть одежда и пляжные принадлежности.