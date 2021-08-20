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    20 августа 2021, 15:30

    Названы направления путешествий, куда хотели бы отправиться россияне

    Дарья Морозова

    Россельхозбанк провел исследование и выяснил, куда жители России хотели бы отправиться в путешествие. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным ИА Nation News, 90% россиян хотели бы отправиться в путешествие по стране. 47,5% опрошенных уточнили, что им хватило бы недельной поездки. Самым популярными направления оказались Байкал, Карелия и Алтай.

    «Съездить туда хотела бы половина опрошенных россиян», — рассказали аналитики.