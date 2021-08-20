Названы направления путешествий, куда хотели бы отправиться россияне

Россельхозбанк провел исследование и выяснил, куда жители России хотели бы отправиться в путешествие. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ИА Nation News, 90% россиян хотели бы отправиться в путешествие по стране. 47,5% опрошенных уточнили, что им хватило бы недельной поездки. Самым популярными направления оказались Байкал, Карелия и Алтай. «Съездить туда хотела бы половина опрошенных россиян», — рассказали аналитики.