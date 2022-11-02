Названы места, которые россияне чаще всего посещали в октябре | 360°

Путешествия 02 ноября 2022, 13:26 Названы места, которые россияне чаще всего посещали в октябре OneTwoTrip: лидерами авиа- и ж/д направлений стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи

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Турэкперты заявили, что в октябре 2022 года лидерами среди авиа- и ж/д направлений стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Из зарубежных направлений наиболее популярными оказались Армения, Турция и Таджикистан.

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Улететь в Москву в среднем можно было за 4450 рублей, в Санкт-Петербург — за 3900 рублей, а билет в Сочи стоил в среднем 4100 рублей.

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Среди российских направлений также были востребованы Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Калининград.