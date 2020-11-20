Названы лучшие страны для путешествий в 2021 году

Список включает пять номинаций: «Устойчивое развитие», «Природа», «Приключения», «Культура и история» и «Семейное путешествие».

Великобритания попала в топ-25 сразу по нескольким направлениям. Город Ковентри лидирует в номинации «Культура и история», пеший маршрут вдоль побережья Англии занял первое место в «Семейном путешествии», а Шотландию назвали самой красивой с точки зрения природных пейзажей.

Номинацию «Устойчивое развитие» представляют Финляндия, Греция, Дания, Новая Каледония, Германия, Африка и штат Колорадо в США. Категория «Природа» наполнилась следующими направлениями: Великобритания, Южная Африка, штат Мичиган, Канада, Бразилия и Австралия.

В номинацию «Приключения» эксперты внесли Гренландию, Антарктиду, Доминику, Грузию, Аргентину и Турцию. А в номинации «Культура и история» лучшими признаны Великобритания, Португалия, остров Гуам, штат Нью-Мексико, Испания, Южная Корея, штат Оклахома и Китай.

Для путешествий всей семьей лучше всего подойдут Черногория, Япония, Великобритания, Румыния, штат Флорида, Венгрия и Канада.