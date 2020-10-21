Названы лучшие российские города для осенних путешествий

В некоторые российские города лучше всего отправляться путешествовать осенью. Лучше всего для этого времени года подходят поездки в Санкт-Петербург.

В осенние месяцы в Северную столицу отправились бы 29% россиян, выяснили специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Результаты опроса привел сайт RT.

На втором месте оказалась Москва, куда в это время года рекомендуют съездить 17% респондентов. За Казань свои голоса отдали 13% путешественников: город-миллионник занял третью строчку списка осенних поездок.

В первую пятерку вошли Нижний Новгород, за который высказались 8%, и набравший 7% Ростов-на-Дону.

Еще 5% участников опроса признались, что поехали бы в Волгоград. Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж привлекают 3% любителей поездок каждый, столько же человек готовы посетить осенью Самару.

В опросе приняли участие 1,9 тысячи респондентов.

Жители курортных городов РФ выбирают для отдыха другие места. Например, ялтинцы предпочитают из российских направлений Кавказ и Сочи.