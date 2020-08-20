20 августа 2020, 16:12
Названы лучшие пляжи Краснодарского края
Стали известны самые чистые пляжи на Черном море. Лучше всего выбирать для отдыха пляжи, которые не особо популярны у туристов или вообще дикие. Об этом сообщило ИА Nation News.
Самой чистой признана прибрежная зона в поселке Витязево, неподалеку от Анапы. Также хороший пляж расположен в Кабардинке. Его недостаток — большое количество камей на берегу. На третьем месте оказалось побережье в селе Дивноморское. Там очень чистая вода, но могут быть сильные волны.