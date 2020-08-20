Названы лучшие пляжи Краснодарского края

Самой чистой признана прибрежная зона в поселке Витязево, неподалеку от Анапы. Также хороший пляж расположен в Кабардинке. Его недостаток — большое количество камей на берегу. На третьем месте оказалось побережье в селе Дивноморское. Там очень чистая вода, но могут быть сильные волны.