Названы лучшие гиды России

Лучшим гидом-проводником России стал барнаулец Игорь Поботкин. Победителями среди музейных гидов оказались Виталий Малеев из Мышкина Ярославской области. Лучшим городским гидом назвали Анастасию Мащенко из Москвы. Лучшими юными гидами стали Анастасия Подсосенова из Архангельской области и Степан Симонов из Екатеринбурга.

Победителей конкурса и их авторские экскурсии покажут в серии документальных фильмов на телеканале «Моя планета». Также лучшие гиды «взрослых» номинаций получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат «детской» номинации — видеокамеру, сообщила газета «Известия».