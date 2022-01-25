Названы лучшие безвизовые страны для отдыха в 2022 году

Международный туризм довольно быстро восстанавливается после пандемии. Границы открываются, и многие начинают задумываться, куда поехать на отдых. Эксперт по туризму, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Роман Гареев в разговоре с Общественной службой новостей назвал страны, в которые россияне могут поехать без визы, с одним лишь паспортом.

Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Тайланд — страны, в которые можно поехать без визы и отдыхать там до 30 дней. В Израиле, Венесуэле, Бразилии можно находиться до 180 дней. Большинство государств позволяет туристам находиться на территории до 90 дней. Однако во многих странах по-прежнему действуют жесткие ограничения.

«В Тайланде и Израиле введены очень жесткие ограничения для туристов, въезд в эти страны ограничен. Также вряд ли стоит рассматривать слишком экзотические варианты, например, Кабо-Верде, Палау, Самоа и направления с высокой стоимостью билетов и проживания, такие как Куба, Мальдивы, Доминикана», — сказал Роман Гареев.

Из стран, куда россияне могут поехать без визы и по относительно низкой цене, эксперт назвал Турцию, Египет, Черногорию, Грузию, Армению, Молдавию, Сербию, Азербайджан и Узбекистан.