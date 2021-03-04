Названы любимые направления россиян для отдыха на 8 Марта

На праздничные выходные в связи с 8 Марта россияне в основном выбрали короткие маршруты для путешествий. Планами соотечественников поделился вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Часть россиян уезжает на две-три ночи в первые весенние праздники. Другие же добавляют себе неделю за счет отпуска и отправляются в более длительное путешествие. Поэтому первые предпочли короткие маршруты, а остальные решились и на перелеты в теплые края.

«Многие пользуются авиасообщением, летят на юг. Сочи, Анапа востребованы в это время. Республика Крым. Более всего — Черноморское побережье», — рассказал специалист.

Из теплых и длительных путешествий также популярностью пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод. Среди направлений для отдыха числится и Турция, но для поездки туда все еще нужны результаты тестов на коронавирус.

Туристы еще отдают предпочтение северо-западу и городам Золотого кольца.

В целом россияне часто отправляются в туристические поездки в это время для восстановления сил, отметил Барзыкин.