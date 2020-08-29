Названы города РФ, куда полететь осенью будет дешевле всего

Специалисты изучили билеты из Москвы, оформленные с 1 июля по 25 августа. Причем вылетать туристы собираются с 1 сентября по 30 ноября.

Больше всего средний чек упал до Орска в Оренбургской области. В 2019 году билеты на осень туда стоили 10 652 рубля, теперь же — 3 432. Еще более чем в два раза подешевели перелеты из столицы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

Поездка в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу подешевела на 40-45%. А в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ — на 30-35%.

Цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Геленджик значительно упали по сравнению с 2019-м. Средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. Авиапутешествия стали дешевле и в другие города Краснодарского края. Например, в Сочи ценник сократился на 27%.

Больше всего в цене упали билеты из Санкт-Петербурга в Саратов. Осенью 2019 года туда можно было улететь за 10 184 рубля, а нынешней — за 4068 рублей. Помимо этого сильно подешевели такие направления, как Ульяновск и Воронеж.

Среди всех городов-миллионников больше всего средний чек на авиабилеты снизился из Воронежа (-22%), Челябинска (-21%) и Нижнего Новгорода (-19%).