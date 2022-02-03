Названы бюджетные варианты для романтического путешествия на 14 февраля

День всех влюбленных в этот году выпадает на понедельник — если взять мини-отпуск, можно совершить короткую романтическую поездку. Специалисты сервиса OneTwoTrip рассказали «Газете.ru», куда можно полететь в эти дни и не потратить при этом много денег.

Если рассматривать вылет 12 февраля и возвращение до 15 февраля, самыми бюджетными вариантами для москвичей являются Санкт-Петербург, Махачкала и Владикавказ. Так, в Санкт-Петербург и обратно можно слетать за 3600 рублей на человека, во столько же обойдется поездка в Махачкалу. Слетать во Владикавказ и обратно можно за 3800 рублей.

Из чуть более дорогих, но все еще бюджетных вариантов в пределах пяти тысяч рублей, назвали Краснодар и Калининград.