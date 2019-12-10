  • Названы бесполезные в путешествиях вещи

    10 декабря 2019, 21:17

    Александра Каширина

    Россияне рассказали о самых бесполезных предметах, которые могут оказаться в чемодане и занять так нужное свободное место. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Aviasales.
    Названы бесполезные в путешествиях вещи

    На первом месте оказался зонт. Чуть более трети опрошенных посчитали, что это совершенно ненужная вещь в чемодане путешественника, которую, помимо прочего, легко заменит менее объемный дождевик.

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    19% путешественников (девушек) казали на то, что если вы не собираетесь на официальное торжество, то в поездку не стоит брать обувь на каблуке.

    На третьем месте оказались книги, которые не пригодились 15 процентам опрошенных. Их лучше взять с собой в электронном виде.

    На четвертом месте оказались сувениры, купленные в путешествии, а на пятом — косметичка. Достаточно иметь с собой минимум гигиенических принадлежностей и солнцезащитный крем.

    Около 7% путешественников рекомендуют не брать с собой полотенце, которое можно получить в любой гостинице, или взять полотенце из специального легкого и быстросохнущего материала, например, из микрофибры.

    Также опрошенные назвали лишними в поездке ноутбук, домашние тапочки, большие наушники и массивную аптечку.