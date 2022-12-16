Путешествия 16 декабря 2022, 18:25 Названы 10 стран, в которые россияне в этом году ездили чаще всего

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Туристические направления у россиян сильно изменились за последнее время. Чаще всего жители России ездили в Армению, ОАЭ и Турцию, рассказал советник директора Ассоциации «Турпомощь» Валерий Коровкин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в этом году сложилась самая необычная подборка стран, которые чаще всего посещали соотечественники.

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В этот список вошли Абхазия, Казахстан, Финляндия, Грузия, Египет, Эстония, Киргизия.

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