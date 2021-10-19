Названы 10 лучших мест для экстремального отдыха в России

Чем заняться в России любителям экстремального отдыха — какие приключения гарантированно заставят сердце биться чаще? Телеканал «Моя Планета» составил рейтинг адреналиновых развлечений в самых разных уголках страны: от Крыма до Камчатки.

Все виды экстремального отдыха, вошедшие в рейтинг, протестированы в проекте «Страшно. Интересно». Его цель — знакомить зрителей с адреналиновыми видами отдыха. Ведущая Анна Демьяна пробует все на себе, путешествуя по России и миру. Рейтинг составлен на основании показателей пульсометра, фиксирующего состояние ведущей во время разных активностей: чем выше пульс, тем страшнее и экстремальнее.

Топ-10 экстремальных мест для отдыха в России по версии проекта «Страшно. Интересно»:

1. Сочи (Банжи-джампинг в Скайпарке — пульс 155)

В Сочи авторами проекта «Страшно. Интересно» было протестировано немало экстремальных развлечений: подземные пещеры, гонки на болиде, санный спорт. Но по уровню эмоций и адреналина максимальные баллы получил аттракцион Bungy 207 — прыжок на эластичном канате с середины самого длинного пешеходного подвесного моста в мире прямо в бездну ущелья. Свободное падение с высоты 207 метров длится 7 секунд и не оставляет равнодушным.

2. Байкал (Свидание с байкальской нерпой — пульс 153)

На то, чтобы нырнуть в самое глубокое озеро планеты и встретиться с его обитателями отважится не каждый. Для тех, кто не готов лицом к лицу столкнуться с пресноводными тюленями, есть вариант прокатиться на мотоцикле по замерзшему озеру, позагорать во льдах или пролететь над Байкалом на мотопараплане.

Источник фото: unsplash

3. Архангельская область (Подледный дайвинг — пульс 153)

Подледный дайвинг — достаточно рискованный вид погружений, требующий специальной подготовки и рассчитанный на настоящих экстремалов. Однако это не единственное развлечение в Архангельской области: у туристов популярны также парусные сани, катание на коньках, а также гонки на ездовых собаках, лошадях и даже оленях.

Источник фото: Wikimedia

4. Крым (Селфи со львом в парке «Тайган» — пульс 151)

В крупнейшем в Европе питомнике площадью более 30 гектаров проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных, с которыми можно пообщаться в рамках «Крымского сафари» в сафари-парке «Тайган». Самые смелые туристы могут сделать селфи со львом.

5. Бурятия (Фрирайд на горе Мамай — пульс 150)

Высота горы Мамай — 1540 метров. Искатели экстрима могут спуститься с нее на горных лыжах вне подготовленных трасс, по нетронутому снегу вдоль полутораметровых сугробов.

6. Камчатка (Встреча с касатками и сивучами у мыса Кекурный — пульс 150)

Чтобы почувствовать дыхание земли, встретить молодое солнце и заставить сердце биться в ритме гейзера, путешественники отправляются на Камчатку. И там можно увидеть не только медведей, но и оказаться на сапе рядом с рычащими сивучами — огромными животными, чей вес может достигать тонну, в также увидеть вблизи касаток — именно это пополнило список самых ярких впечатлений первого сезона проекта.

Источник фото: unsplash

7. Алтай (Моторафтинг по реке Катунь — пульс 147)

Река Катунь — хозяйка Алтая, своенравная и дикая. Чтобы форсировать пороги реки, справиться с сильным течением, проходить ступени, которые создают валуны и каскады камней на дне, нужна сноровка, навык и ловкость. Такой вызов могут принять только опытные рафтеры и настоящие экстремалы.

8. Дагестан (Проход по канату у Дербентской крепости — пульс 147)

Дербент — один из самых древних городов мира. Здесь сохранилось традиционное и весьма опасное искусство — хождение по канату. В древности канаты использовали вместо мостов, а сегодня это развлечение — явно не для слабонервных.

Источник фото: РИА «Новости»

9. Красноярский край (Экспедиция в сибирскую тайгу — пульс 147)

В Красноярском крае любитель адреналина может взобраться на скалу Перья в национальном парке «Красноярские Столбы», попробовать себя в «северном многоборье», а также испытать популярные красноярские развлечения — в том числе дрифт по обледеневшей гоночной трассе и купание в Енисее. Экстремальные морозы и не менее экстремальный поход в глубину сибирской тайги — настоящий вызов!

10. Московская область (Полет на реактивном самолете — пульс 142)

Топ адреналиновых развлечений России замыкает Москва и окрестности. При виде реактивного самолета может стать страшно, еще стоя на земле, а тех, кто решится полететь, ждут косая петля, вращение самолета вокруг своей оси, серия чередующихся виражей и сумасшедшая скорость.