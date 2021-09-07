Названо самое популярное направление для отдыха за границей в летнем сезоне 2021

Исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» показало самые популярные зарубежные направления из России в летнем сезоне 2021. На первое место вышла столица Армении — Ереван. Туда оформили билеты 9% туристов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Вторым не менее популярным городом стал Кишинев. Туда слетали 6,9% пользователей сервиса. На третьем месте расположился Бишкек — 4,4%. Четвертое и пятое места достались Баку и Ташкенту соответственно.

Среди городов дальнего зарубежья на лидирующие позиции выбились: Анталья (1,8%), Стамбул (1,7%), Ларнака (0,7%) и Бургас (0,6%). Специалисты отмечают, что в Анталью и Стамбул по сравнению с прошлым годом начали летать меньше. Вероятнее всего, туристы перешли на пакетные предложения от туроператоров.