Названо самое безопасное место для путешествий летом

Им оказалась собственная дача. Так думают большинство россиян (53%).

Также соотечественники считают хорошим вариантом для отдыха в нынешних условиях Карелию и Алтай. Такой вариант ответа дали 13% участников опроса. Кроме того, 9% россиян планируют пляжный отдых на отечественных курортах — в Крыму или Сочи. А еще 9% посоветовали ехать на российские острова.

Около 8% опрошенных россиян не видят угрозы в поездках по Европе. Хотя при этом госграницы со многими странами до сих пор закрыты. Еще 6% граждан допускают лечебно-санаторный отдых в российских санаториях. Помимо этого 2% выбирают путевки в страны СНГ, отметил «ФедералПресс».

Ранее посол Евросоюза посчитал, что россиянам рано рассчитывать на путешествия в страны ЕС. Открытие границ с государствами — членами ЕС для РФ пока не обсуждается.