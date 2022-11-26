Путешествия 26 ноября 2022, 19:36 Названо ожидаемое количество туристов из Ирана в Санкт-Петербурге Эксперт по туризму Корнеев: по 2 тыс. иранцев начнут прилетать в Петербург еженедельно РИА «Новости»

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Председатель комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев заявил, что в городе ждут примерно две тысячи путешественников из Ирана каждую неделю весной 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.

Перелеты в этом направлении планируются примерно шесть раз в неделю, уточнило издание Neva.Today. Примерное количество мест в каждом самолете составит 300.

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Уточняется, что до начала пандемии коронавируса город еженедельно посещали около шести тысяч иранцев.

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