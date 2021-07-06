Названа выгода для российских туристов в частичной отмене ПЦР-тестов

Новые правила Роспотребнадзора об отмене обязательного тестирования для вернувшихся домой туристов, которые сделали прививку от коронавируса или переболели приведет к снижению затрат на зарубежные поездки. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что для непривитых и не переболевших туристов после возвращения теперь нужно сдать один тест ПЦР, а не два, как это было ранее.

«Отмена тестов для части туристов означает заметное снижение стоимости зарубежных туров», — заявила Тюрина.

Представитель РСТ отметила, что на сегодняшний день ПЦР тесты требуются для поездок даже внутри страны, а также для посещения заведений общественного питания в московском регионе.

Чрезвычайный спрос привел к повышению цен на анализы. В ряде регионов за один тест приходится платить до 3,5 тысячи рублей. При старых правилах на семью из трех человек для двойного тестирования каждого члена приходилось тратить до 20 тысяч рублей при возвращении. При этом ПЦР нужно было сдавать перед поездкой, а это еще дополнительные деньги.

Ирина Тюрина не исключила, что новой нормой Роспотребнадзор может стимулировать жителей пройти вакцинацию. Но также это скажется на сокращении расходов при зарубежных поездках, а значит интерес к ним вырастет.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Кантарович в беседе с «360» заявил, что сэкономить на ПЦР-тестах очень легко: достаточно сделать бесплатную прививку от коронавируса, которая доступна сейчас всем.

Роспотребнадзор во вторник, 6 июля, отменил двойное тестирование для вернувшихся из заграничных поездок туристов. Теперь они обязаны в течении трех дней сдать анализ на коронавирус и до отрицательного результата оставаться на самоизоляции. Правило не распространяется на тех, кто сделал прививку или переболел.