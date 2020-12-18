18 декабря 2020, 16:58
Названа сумма, которую тратят туристы в Санкт-Петербурге
Глава комитета по туризму Сергей Корнеев на традиционном еженедельном брифинге, посвященном борьбе с COVID-19, рассказал, что в среднем один турист тратит в Санкт-Петербурге 36 тысяч рублей, пишет ИА «Невские новости».
«Петербург является одним из мировых центров туризма. По работе в индустрии гостеприимства мы консультировались в ВОЗ. Нам сказали, что все наши меры правильные и адекватные с учетом эпидемиологической ситуации», — подчеркнул специалист.
Он отметил, что в настоящий момент важно обеспечивать безопасность и гостеприимность в Петербурге. Эксперты уже разрабатывают новые туристические предложения. Председатель комитета уточнил, что гостям города предлагают так называемое Серебряное ожерелье. Из города туристов отправляют в Ленобласть и Карелию. Также запущен кэшбек на путевки.
По словам Корнеева, восстановление отрасли будет поэтапным. Представителям туриндустрии были предложены налоговые льготы и освобождение от плат за аренду недвижимости.