Названа сумма, которую тратят туристы в Санкт-Петербурге

«Петербург является одним из мировых центров туризма. По работе в индустрии гостеприимства мы консультировались в ВОЗ. Нам сказали, что все наши меры правильные и адекватные с учетом эпидемиологической ситуации», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что в настоящий момент важно обеспечивать безопасность и гостеприимность в Петербурге. Эксперты уже разрабатывают новые туристические предложения. Председатель комитета уточнил, что гостям города предлагают так называемое Серебряное ожерелье. Из города туристов отправляют в Ленобласть и Карелию. Также запущен кэшбек на путевки.

По словам Корнеева, восстановление отрасли будет поэтапным. Представителям туриндустрии были предложены налоговые льготы и освобождение от плат за аренду недвижимости.