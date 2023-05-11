Путешествия 11 мая 2023, 02:43 Названа страна, способная летом стать альтернативой Турции Туроператоры назвали Грузию альтернативой популярной у туристов Турции РИА «Новости»

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Туроператоры считают, что Грузия, куда открылись прямые авиарейсы, может стать альтернативой популярной у туристов Турции. Агентства начали готовить продажу пакетных туров, сообщило РИА «Новости».

Грузия всегда была традиционно востребованным направлением у российских туристов. Наибольшим спросом пользовались сити-туры в Тбилиси, поездки с посещением винодельческих регионов, например, Кахети. Эксперты прогнозируют, что в случае восстановления авиасообщения до середины июня Грузия сможет привлечь от 1,5 до трех миллионов туристов.

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В 2013 и 2014 годах страну посетили до двух миллионов россиян. И поскольку сейчас многие страны не принимают российских туристов, эта цифра может увеличиться до трех миллионов.

Популярности Грузии поспособствует подорожание турецких путевок. В стране можно будет найти как пляжный отдых, так винно-гастрономическое и познавательное направления туризма.

Сейчас стоимость недельной поездки в страну на одного отдыхающего начинается с 60 тысяч рублей.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян подтвердил, что в России должен увеличиться спрос на туры в Грузию. Сейчас туроператоры ожидают до 20 рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси, а также 10 рейсов из столицы в Батуми.