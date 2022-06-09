Названа стоимость поездок в Турцию и Египет этим летом

Руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга рассказала, что Турция и Египет сейчас являются самыми доступными вариантами для россиян. Об этом сообщила НСН.

По ее словам, недельная поездка на двоих в трехзвездочный отель в Египте обойдется примерно в 70-90 тысяч рублей. Если выбирать отели выше классом, то это будет стоить около 120-150 тысяч.

«По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе», — заключила Санаева.