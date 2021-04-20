Названа стоимость перелетов по России на майские праздники

Средняя стоимость авиабилетов по России на майские праздники уменьшилась за последние два года. Об этом сообщил RT со ссылкой на сервисы по планированию путешествий.

По данным сервиса OneTwoTrip, в этом году средняя стоимость билетов по популярным направлениям в одну сторону составила 6,4 тысячи рублей. Два года назад этот показатель был равен 6,6 тысячи рублей.

«По данным организации, за два года заметнее всего изменилась цена на полеты по южным направлениям. Так, летать в Симферополь из разных регионов России стало в среднем на 10% дешевле: стоимость авиабилета на одного человека в одну сторону на майские каникулы сократилась до семи тысяч рублей», — привела в пример руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она добавила, что также на 5% подешевели билеты в Краснодар — до 5,2 тысячи рублей. При этом на 5% подорожал перелет в Санкт-Петербург и Сочи — до 5,6 тысячи и шесть тысяч рублей.

При этом вырос интерес россиян к отечественным направлениям. Билеты на российские курорты стали искать почти на 25% чаще обычного.