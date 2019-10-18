  • Названа опасность длительных полетов на самолете

    18 октября 2019, 16:15

    Анатолий Минкин

    Длительные трансполярные перелеты опасны как для пассажиров, так и для пилотов самолетов. Причиной является доза облучения, которую получают люди во время мощных солнечных вспышек. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
    Названа опасность длительных полетов на самолете

    Ученый пояснил, что по международным стандартам максимальная мощность излучения не должна превышать одного миллизиверта в год. Когда Солнце спокойное, то на высоте 10 километров мощность облучения составляет 2,4 миллизиверта в час.

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    По словам ученого, опасность представляют перелеты в северных широтах, где в случае сильного протонного события доза на высоте 10−11 километров составляет пять миллизивертов в час. В частности, речь идет о долгих перелетах, к примеру, между Россией и США.

    «То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в 100 раз», — заявил Минлигареев.

    Ученый подчеркнул, что раньше таких длительных перелетов было очень мало, а сейчас их до 15 тысяч в год. При этом были случаи, когда самолеты летели прямо во время солнечных вспышек, не предупреждая пассажиров о вреде, который наносится их здоровью.

    Однако после западным перевозчикам приходилось через суд выплачивать многомиллионные иски пострадавшим клиентам.