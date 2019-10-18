Названа опасность длительных полетов на самолете

Ученый пояснил, что по международным стандартам максимальная мощность излучения не должна превышать одного миллизиверта в год. Когда Солнце спокойное, то на высоте 10 километров мощность облучения составляет 2,4 миллизиверта в час.

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По словам ученого, опасность представляют перелеты в северных широтах, где в случае сильного протонного события доза на высоте 10−11 километров составляет пять миллизивертов в час. В частности, речь идет о долгих перелетах, к примеру, между Россией и США.

«То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в 100 раз», — заявил Минлигареев.

Ученый подчеркнул, что раньше таких длительных перелетов было очень мало, а сейчас их до 15 тысяч в год. При этом были случаи, когда самолеты летели прямо во время солнечных вспышек, не предупреждая пассажиров о вреде, который наносится их здоровью.

Однако после западным перевозчикам приходилось через суд выплачивать многомиллионные иски пострадавшим клиентам.