Названа недорогая альтернатива отдыху в Греции

Россиянка, недавно побывавшая на отдыхе в Тунисе, рассказала, что потратила менее 100 тысяч рублей. По ее словам, этот курорт — отличная альтернатива отдыху в Греции и на Кипре. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на блог «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен».

Туристка отметила, что, если смешать немного Кипра и Греции добавить Францию, в итоге получается Тунис. На отдых на трех человек она потратила всего 97, 5 тысячи рублей. В путевку входило проживание в Sentido Bellevue Park 5* в течение семи дней.

По ее словам, номер оказался очень уютным и ухоженным. Гости получали разнообразное питание ежедневно и хорошую программу в спа-комплексе. Всего за 100 долларов (примерно 7300 рублей) россиянка смогла сходить на два сеанса массажа. Сыну отдыхающей понравился салон, где делали татуировки хной.