Путешествия 29 августа 2023, 18:57 Названа дата возобновления выдачи виз в Финляндию в Петербурге МИД Финляндии: выдача туристических виз в Петербурге возобновится с 1 сентября РИА «Новости»

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Россиянам с 1 сентября станет доступно оформление туристических виз в Финляндию через центры VFS Global в Санкт-Петербурге и северо-западных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел европейской страны.

В ведомстве уточнили, что центры начнут принимать заявки на получение въездных документов пять дней в неделю. Время подачи документов можно забронировать на сайте центра, но стоит учитывать, что количество свободных слотов для записи ограничено из-за сокращения персонала

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Обязанности по консульским и другим въездным вопросам передали посольству Финляндии в Москве. Ведомство станет принимать посетителей только в понедельник, вторник и среду.

Финляндия прекратила принимать документы на визы в Санкт-Петербурге с 1 августа после закрытия в городе своего генерального консульства. МИД России принял такое решение в ответ на высылку из страны девяти сотрудников посольства.