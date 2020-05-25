Названа дата открытия санаториев в России

Санатории с медицинской лицензией откроют свои двери для россиян уже 1 июня. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе [снятия ограничений] при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина на заседании координационного совета по борьбе с распространением 2019-nCoV.

Глава Кабмина призвал руководителей регионов четко следовать всем указаниям Роспотребнадзора, чтобы санатории открылись в запланированный срок.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к первому этапу снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса полностью готовы 23 российских региона. Особенности начального этапа определил Роспотребнадзор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты подконтрольного ей ведомства разрешили ослабить ограничения по коронавирусу 44 регионам. Введенный в России режим повышенной готовности сработал, и ситуация с распространением вируса стабилизировалась.