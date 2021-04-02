Названа дата открытия пляжей в Сочи

Работа по благоустройству пляжей началась в Сочи. Подрядные организации приступили к ремонту набережных, начали подключать коммуникации и благоустраивать территории. Как сообщила администрация города, пляжи откроют 1 мая.

Всего в Сочи приведут в порядок около 200 пляжей. Заместитель главы города Владимир Пушкарев отметил, что на прибрежных территориях появится спортивные и детские зоны. Кроме того, там создадут условия, чтобы на пляжи могли приходить маломобильные группы граждан.

В соответствии с поручением главы города Алексея Копайгородского на курорте ведется большая работа по реализации дорожной карты готовности пляжей к купальному сезону.

«Набережные курорта оснастят пляжным оборудованием и откроют к 1 мая», — подчеркнул он.

Благоустройство пляжей ведут по специальным методическим рекомендациям, в соответствии с дизайн-кодом города.

Входные группы, таблички, спасательные вышки, шезлонги, кабины для переодевания, душевые и туалеты сделают в одном стиле.

В этом году власти Сочи отказались от закупки пляжной мебели за рубежом. Все оборудование в местах отдыха теперь будет только местного производства.

В 2020 году 21 сочинский пляж получил сертификаты международной экологической программы «Голубой флаг». В этом году заявку на получение этого документа подали еще 33 пляжа.