Названа альтернатива Турции для туристов

Союз туристических агентств заявил, что российские туристы вместо Турции могут полететь в Марокко. С 10 июня откроется авиасообщение между странами. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович отметил, что Марокко всегда было востребованным направлением. Сейчас там не так много разрешений на полеты, но есть надежда на решение этой проблемы.

«Люди просто уже устали ждать и, естественно, накаляется атмосфера непосредственно у самих турагентов», — заключил Канторович.