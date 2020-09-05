Назван топ-5 самых популярных туристических направлений в России

Краснодарский край стал самым популярным для туристов направлением в России с мая по август 2020 года. Почти половина (42%) россиян предпочли провести свой отдых в регионе.

Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

На второй строчке по числу проданных турпутевок за аналогичный период расположился Крым. На него пришлось 23% всех туров. Замыкает тройку лидеров Подмосковье. В регион было продано 15% от общего числа туров.

На четвертой строчке обосновалась Карелия (7%). На пятом месте в рейтинге — Алтай, туда отправились 5% россиян.

Значительным спросом также пользовались поездки на Байкал и в Санкт-Петербург: данные направления выбрали по 3% россиян.

Интерес россиян к полетам в ОАЭ, Египет и на Мальдивы резко увеличился на фоне новостей об открытии авиасообщения с этими странами. Уже к вечеру 3 сентября число поисковых запросов на билеты на Мальдивы возросло в шесть раз, в Египет — в пять, в ОАЭ — в четыре по сравнению с ситуацией прошлых дней.