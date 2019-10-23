Назван топ-10 стран для путешествий в 2020 году

Рейтинг возглавило Королевство Бутан, что находится на границе восточных Гималаев. «Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незапятнанным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», — пишут авторы материала.

В топ-5 поместили Англию, Северную Македонию, Арубу и Королевство Эсватини. Аруба находится в Карибском море недалеко от Венесуэлы. Это остров, входящий в состав Нидерландов. Там можно отдохнуть на девственных пляжах, познакомиться с работами местных и зарубежных художников. А в 2020 году Аруба полностью откажется от одноразового пластика.

Королевство Эсватини раньше называлось Свазилэндом. Это одно из самых недооцененных и малопосещаемых мест Южной Африки. Теперь налаженная инфраструктура и новый аэропорт помогут сблизиться с дикой природой.

В рейтинге оказались такие страны, как Коста-Рика, Нидерланды, Республика Либерия, Марокко и Уругвай.