Назван топ-10 самых безопасных стран для туристов в 2020 году

Эксперты французской туристической страховой компании собрали сведения о стихийных бедствиях, системах здравоохранения, транспорте, преступности и террористах, и определили десять самых безопасных для туристов стран.

Как сообщило издание Express, оценка велась по 100-балльной шкале. Первое место заняла Швейцария, набравшая 93,4 балла. В стране мало насилия и транспортных происшествий и великолепная система здравоохранения.

Второе место занял Сингапур, уступивший лидерство из-за качества воздуха и набравший 92,7 баллов.

Тройку лидеров замкнула Норвегия с 91,1 баллов. В пятерку лидеров вошли Люксембург и Кипр. В десятку — Исландия, Дания, Португалия, Финляндия и Япония.

По версии американской страховой компанией BHTP, самой безопасной страной для туристов в 2020 году будет Австралия. Второе и третье место соответственно заняли Швейцария и Новая Зеландия.

При составлении рейтинга учитывались мнения туристов, официальная статистика и мнение социологов.