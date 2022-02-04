Назван способ сэкономить на путевках до 40%

Раннее бронирование туров может сэкономить до 40%. Об этом Ura.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он посоветовал озаботиться организацией летнего отдыха уже сейчас, поскольку это может оказаться значительно выгоднее.

«Экономия составляет от 10 до 40%, при стопроцентной оплате сейчас. Наиболее популярные отели могут быстрее остальных встать на остановку продаж, так как туристы из других стран тоже бронируют», — рассказал Горин.