Назван способ сэкономить на ПЦР-тестах после возвращения в Россию

Вернувшиеся домой российские туристы должны оставаться на самоизоляции пока не сдадут отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Новая норма не распространяется на тех, кто сделал прививку или переболел. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Кантарович в беседе с «360» назвал это способом сэкономить на тестировании.

Он отметил, что представители туристической отрасли уже обращались к надзорным органам с просьбой отменить обязательное тестирование для привитых туристов. Кантарович напомнил, что Кипр и Греция пускали к себе привитых россиян с одним тестом, а по возвращении домой туристом приходилось сдавать два анализа.

«У тех, кто недоволен ПЦР тестами есть возможность сэкономить. Можно сделать бесплатную прививку и ничего не придется платить. Ровно за это мы и ратовали, чтобы люди могли сделать прививку и потом не тратили по пять тысяч на человека, а для семьи это может быть уже и 20 тысяч на тестирование», — отметил он.

Владимир Канторович подчеркнул, что прекрасно понимает, что для вакцинации требуется время, а некоторые из туристов уезжают за границу буквально завтра.

«У нас прививки начались давно. Я не понимаю этих людей, которые не прививались для защиты собственного здоровья. Если для них мотив привиться ради экономии денег, пусть прививаются ради этого», — подытожил эксперт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене двойного тестирования на коронавирус для вернувшихся из заграничных поездок россиян. Теперь сдавать ПЦР-тест нужно в течении трех дней после пересечения границы. До получения отрицательного результат нужно оставаться на самоизоляции. Правило не распространяется на тех, кто сделал прививку или переболел.