Назван состав экспертного жюри премии КП «Маршрут построен»

Медиагруппа «Комсомольская правда» сформировала состав экспертного жюри на туристической премии «Маршрут построен». Об этом сообщил kp.ru.

В жюри войдут глава Ростуризма Зарина Догузова, главред медиагруппы Владимир Сунгоркин, замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, официальный представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова, летчик космонавт Сергей Рязанский, телеведущий Валдис Пельш и другие.

Из числа финалистов премии члены жюри выберут лучшие российские места отдыха, самые интересные объекты, яркие события года, лучший гастрономический маршрут, гостиницы, санатории, местный бренд, народного гида и промышленный маршрут.