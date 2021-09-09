Назван самый популярный вид туризма в этом году

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в разговоре с ИА НСН подвел итоги 2021 года. По его словам, наибольшей популярностью пользовался «приключенческий туризм».

По словам Шпилько, этот туристический сезон был «нервным» из-за коронавирусных ограничений, которые то вводились, то отменялись в ряде стран. Деловой туризм, как и городской, переживают не лучшие времена. Зато развивается туризм, связанный с активным отдыхом.

«Есть виды туризма, которые пострадали больше — в критической ситуации находится деловой туризм, были серьезные проблемы у городского туризма. Выиграл природно-ориентированный туризм с активными способами передвижения. Все это мы называем приключенческим туризмом», — рассказал Шпилько.