Назван самый фотографируемый город России

Из всех городов России чаще других фотографируют Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Облако Mail.ru». Рейтинг был составлен благодаря технологии компьютерного зрения.

«Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом — Северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы исследования.

Перечислены наиболее дружелюбные города в России Подробнее

Чаще всего жители и гости Санкт-Петербурга фотографируют Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, храм Спаса на Крови и Екатерининский дворец.

В Москве самыми популярными локациями для фотографий стали Красная площадь и Кремль, храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей, ГУМ, мавзолей Ленина, музей-заповедник «Царицыно», а также Большой театр.

Пользователи сервиса также хранят фото достопримечательностей из Калининграда, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и других российских городов.