Назван самый фотографируемый город России
«Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом — Северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы исследования.
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Чаще всего жители и гости Санкт-Петербурга фотографируют Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, храм Спаса на Крови и Екатерининский дворец.
В Москве самыми популярными локациями для фотографий стали Красная площадь и Кремль, храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей, ГУМ, мавзолей Ленина, музей-заповедник «Царицыно», а также Большой театр.
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