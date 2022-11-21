Путешествия 21 ноября 2022, 13:28 Назван предварительный срок запуска прямых авиарейсов между Россией и Индонезией Посол Индонезии в России Таварес допустил возобновление прямых авиарейсов летом 2023 года РИА «Новости»

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Возобновление прямого авиасообщения из России в Джакарту и на Бали ожидается к лету 2023 года. Об этом в интервью РИА ««Новости» заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Он пояснил, что разрешение на полеты уже получил перевозчик Azur Air, а также работу над прямыми рейсами между странами ведет авиакомпания Nordwind

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«Им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии. Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще», — заявил Таварес.

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Сегодня россияне могут попасть на популярный курорт Бали только с пересадками в Объединенных Арабских Эмиратах, Стамбуле, Сингапуре, Кувейте или Бангкоке.

Во время пандемии коронавирусной инфекции Индонезия закрылась от туристов. Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» перестали выполнять прямые рейсы между Москвой и курортом.

Переговоры о возобновлении перелетов без пересадок между Россией, Мьянмой, Индонезией, Таиландом и Вьетнамом возобновили в начале октября. Об этом заявил директор департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. Он подчеркнул, что пока вопрос находится в стадии проработки и говорить даже о предварительных результатах рано.