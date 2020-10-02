Назван период действия туристического кешбэка в России

Россияне смогут вернуть деньги за путешествия внутри страны с 15 октября по 5 декабря. Именно в течение этого периода будет действовать второй этап программы туристического кешбэка.

«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — привело РИА «Новости» сообщение Ростуризма.

При этом отправиться в путешествие можно будет до 10 января 2021 года. В пресс-службе подчеркнули, что программа будет действовать во время официальных новогодних выходных.

Теперь кешбэк осуществляется по новым правилам. Получить часть денег можно будет за туры от двух ночей независимо от их стоимости. Возврат будет составлять 20%, а максимальный размер кешбэка увеличили до 20 тысяч рублей. Обязательным условием программы остается оплата тура картой «Мир». Деньги будут начислены автоматически после оплаты в течение пяти дней. Всего на туристическую программу в России ранее выделили 15 миллиардов рублей. Первый этап кешбэка проходил с 21 по 28 августа.