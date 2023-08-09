Путешествия 09 августа 2023, 10:41 Назван лидер среди российских регионов по темпам роста турпотока за полгода МТС Travel: Приморский край лидировал в России по темпам роста турпотока в 2023 году РИА «Новости»

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Приморский край продемонстрировал наибольший прирост турпотока в России в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го. Результатами исследования аналитиков сервиса бронирования отелей МТС Travel поделился ТАСС.

Туристический поток в Приморский край вырос на 44%. На втором и третьем местах по этому показателю оказались Сахалинская область и Якутия (прирост на 32% и 31% соответственно).

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На 29% увеличился турпоток в Хабаровский край, на 26% — в Камчатский край, на 24% — в Амурскую область.

В первые семь месяцев 2023 года на регионы Дальнего Востока пришлось 4% путешествий в России. Около половины поездок в субъекты Дальневосточного федерального округа совершили жители близлежащих регионов. Приморье чаще всего собирало путешественников из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей и Якутии, но 7% пришлись и на жителей Москвы и Московской области.

Каждое десятое путешествие внутри России приходилось на московский регион, 8% — на Краснодарский край, 5% — на Петербург и Ленинградскую область, еще 4% и 3% — на Ростовскую область и Татарстан соответственно.