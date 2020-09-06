Назван город России, в котором туристы оставили больше всего денег

Санкт-Петербург стал первым в рейтинге туристических направлений, где россияне тратили больше всего денег по картам.

Специалисты банка «Русский стандарт» изучили динамику продаж туристических путевок, пишет РИА «Новости». Туры в Северную столицу составили 3% от всех проданных путевок, при этом именно в Петербурге туристы тратили денег больше, чем в других российских регионах.

В ходе исследования были проанализированы данные за период с мая по август 2020 года.

«Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов — 4601 рубль», — говорится в материале.

Осенью самое лучшее место для отдыха в России — Камчатка. Зимой путешественникам стоит отправиться в Саяны, а весной можно посмотреть ледоход на Енисее или Лене. Об этом ранее рассказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Он также добавил, что любителям лыж можно также съездить в национальный парк «Зигальга» или природный парк «Ергаки». Летом Шойгу посоветовал сплавляться по рекам.